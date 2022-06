Palazzo Lombardi restituito alla città

di Monica De Santis

La casa albergo ed il centro polifunzionale, realizzati all’interno del Complesso di Palazzo Lombardi di Magliano Vetere sarà inaugurato domenica alle ore 18, con una cerimonia ufficiale che finalmente restituisce alla cittadina un luogo bellissimo completamente ristrutturato e reso innovativo grazie all’impegno del Comune di Magliano Vetere. A gestire la struttura sarà il Consorzio La Rada insieme alle cooperative Prometeo 82 e La Città della Luna. L’immobile di epoca feudale è stato recuperato grazie ad un importante proggettazione resa possibile con un finanziamento di circa un milione di euro da parte della Regione Campania. Fondi questi che sono serviti anche per l’acquisizione. ”Siamo orgogliosi di poter restituire ai nostri cittadini uno spazio di grande pregio storico e culturale e che da oggi diventa cuore pulsante del sistema dei servizi dedicati alla nostra comunità, alla comunità cilentana e provinciale – così il sindaco di Magliano Vetere, Carmine D’Alessandro. Per noi era importante non solo restituire e riqualificare questo spazio, ma anche farlo in una logica innovativa e di sostegno ai bisogni dei nostri cittadini e cittadine. Realizzare uno spazio dedicato alle persone over 65 per noi è motivo di grande soddisfazione e ci auguriamo che diventi uno spazio di incontro, di relazioni, di crescita umana di tutta la nostra comunità – ha concluso il Primo Cittadino di Magliano Vetere”. Palazzo Lombardi ospiterà fino a 25 persone in regime residenziale e prevede l’attivazione di un Centro Polifunzionale che consentirà di mettere in campo occasioni ed opportunità di socializzazione e di animazione. Personale qualificato si occuperà della cura degli degli spazi, delle esigenze riabilitative e relazionali dei beneficiari e di creare sinergie e contatti con il territorio. Una lavanderia interna, spazi dedicati alle attività riabilitative, attività di segretariato sociale e di orientamento ai servizi, completano l’offerta della struttura. “La scelta di investire in Senior house nelle aree interne del Cilento ha una duplice valenza: da un lato rispondere a bisogni di servizi sempre più in aumento delle persone over 65, dall’altro ispirarsi alla identità e cultura cilentana come modello di vita comunitaria in cui trovare risposte adeguate a migliorare la propria qualità di vita – commenta la Presidente di Consorzio La Rada, Elena Silvestri. La nostra filosofia di fondo rimane la dieta mediterranea, non solo come stile alimentare, ma come modello per affrontare concretamente i prossimi anni, rispondendo alle sfide che gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030. Mangiare insieme è la base dell’identità culturale e della continuità delle comunità del Cilento – conclude la Presidente Silvestri -, dove i valori dell’ospitalità, del vicinato, del dialogo intergenerazionale e della creatività, si coniugano con il rispetto del territorio e della biodiversità”.

