Palazzetto dello Sport, revocata la gara: ora bisogna anche adeguare gli importi

di Erika Noschese

Adeguare gli importi a base di gara. È questa la motivazione che ha spinto il settore opere e lavori pubblici del Comune di Salerno a revocare la procedura negoziata per la realizzazione del Palazzetto dello Sport. Di fatti, con Decreto Dirigenziale della Regione Campania del 24 luglio.2020, è stato concesso un finanziamento di complessivi € 8.500.000,00 – a valere sulle risorse Poc 2014/2020 Asse 4 – per la realizzazione dell’intervento denominato “Nuovo Palazzetto dello Sport” della città di Salerno. Successivamente, con eterminazione a contrarre n. 5776/2020 del Settore Opere e Lavori Pubblici veniva indetta procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva della struttura sportiva fino a disporre le ammissioni ed esclusioni dalla procedura di gara per l’affidamento dei predetti servizi di verifica della progettazione e con successiva determinazione la nomina della commissione di gara. Il 31 maggio 2021 il Rtp. incaricato della progettazione dell’intervento consegnava lo studio di fattibilità del “Nuovo Palazzetto dello Sport”. Tale studio evidenziava una maggiorazione considerevole dei costi dell’opera, pari a Euro 27.585.264,00, imputabile ad un intervento di bonifica preliminare dell’area, finalizzato al recupero dell’esistente e ad un adeguamento dimensionale del progetto per rendere la struttura omologabile per eventi internazionali e campionati di serie A di tutte le discipline sportive ivi previste. Il sindaco del Comune di Salerno, considerata l’importanza strategica e l’impatto socioeconomico atteso dell’opera sul territorio chiedeva al Presidente della Regione di valutare la possibilità di incrementare l’importo del finanziamento già concesso per la realizzazione dell’intervento, il cui nuovo costo complessivo è stato quantificato dai progettisti in Euro 27.585.264,00 e con deliberazione di giunta comunale del 28 ottobre 2021 l’Amministrazione comunale deliberava l’inserimento dell’intervento “Nuovo Palazzetto dello Sport”, coerentemente con l’Obiettivo 4.a del Dos Salerno e con la linea di azione PICS 9.6.6 del Por Fesr 2014/2020, nel Pics, con assegnazione delle economie dei fondi POR derivanti dalla rimodulazione finanziaria del programma deliberata con medesimo atto. Il 6 aprile 2022, il sindaco ha richiesto ai competenti uffici regionali “lo spostamento dell’intero importo di progetto, di 35M€, al Fondo si Sviluppo e Coesione e la riprogrammazione delle somme già stanziate nell’ambito del programma Pics vista la possibilità di procedere in tempi celeri alla pubblicazione della gara utilizzando la normativa vigente che consente, in caso di finanziamento con risorse Fsc, la possibilità di ricorrere alla procedura di appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica”.

