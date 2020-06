Pagani, Gambizzato commerciante con 7 colpi di pistola, indagano i carabinieri

Un uomo è stato gambizzato nel pomeriggio in via Sant’Erasmo a Pagani. Si tratta di un commerciante di 53 anni rimasto a terra per le ferite causate da 7 colpi di pistola. L’autore del gesto, ancora con l’arma in pugno, è stato fermato dai carabinieri della Tenenza di Pagani, che si sono trovati sul posto per una coincidenza mentre stavano compiendo un servizio in borghese nella zona. L’autore degli spari è stato condotto in caserma mentre l’uomo ferito agli arti inferiori è stato trasportato in ospedale

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia