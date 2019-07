Pagani, cresce l’attesa per il concerto di Giò Collano

Con il grande successo di Dimane e tre, il cantante neomelodico salernitano Gió Collano torna nelle piazze per promuovere il suo nuovo singolo. L’appuntamento con i fans è per domani sera,15 luglio a Pagani. In occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Carmine, Collano, a partire dalle ore 21, salirà sul palco antistante l’omonima chiesa con Nando Mariano e Lucia Diamante.

