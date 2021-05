Paganese, sale l’attesa per il match che vale un anno

PAGANI – Sale l’attesa in casa Paganese per il match che vale una stagione. Sabato alle 17:30 allo stadio Torre gli azzurrostellati ospitano il Bisceglie nel ritorno dello spareggio play out. Il 2-1 dell’andata a favore dei pugliesi, lascia ampie speranze agli azzurrostellati di mister Di Napoli, a cui basterà vincere con qualsiasi punteggio. In caso di parità o di vittoria del Bisceglie, per la Paganese si spalancherebbero le porte dell’inferno della Serie D. Ipotesi che Di Napoli non vuole prendere in considerazione: “Adesso ci attende la gara di ritorno dove il Bisceglie troverà una Paganese sulla falsariga di quanto fatto nella seconda frazione di gioco. Abbiamo tempo per recuperare: bravi loro a concretizzare, ma siamo ancora vivi”- ha dichiarato dopo l’andata.

