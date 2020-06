Padre accoltella figlio di 7 anni, il piccolo è fuori pericolo di vita

Ha accoltellato il figlioletto di appena 7 anni dopo aver tentato di strangolarlo. A ferire il piccolo sarebbe stato il papà con la madre che ha cercato in tutti i modi di opporsi alla violenza. Il bimbo è arrivato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi con evidenti ferite di arma da taglio. Per fortuna non è in pericolo di vita. Ricoverato in Chirurgia, è stato sottoposto a tutte le cure del caso. Il fatto è accaduto in un’abitazione del quartiere di Fuorni al confine con Pontecagnano. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri. Anche la madre del bimbo ha riportato ferite fortunatamente non gravi

