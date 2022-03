“Pace senza confini” momento di preghiera in piazza Della Libertà

di Monica De Santis

Lunedì alle ore 20 in Piazza della Libertà a Salerno organizzata dall’Arcidiocesi di Salerno, campagna e Acerno si terrà un momento di preghiera interreligioso per invocare il dono della Pace per l’Ucraina è tutto il mondo. “Pace senza confini” e l’appello agli uomini e alle donne di buona volontà che Sara lanciato dai fedeli salernitani in comunione con le altre chiese particolari e confessioni religiose. Un momento di preghiera importante, vista la situazione che si sta vivendo in uno Stato non troppo distante da noi. Una situazione che ad oggi è già costa la vita a tantissime persone ed altre ancora rischiano di morire a causa delle scelte politiche di Putin. Proseguono, dunque, le iniziative volute da Monsignor Andrea Bellandi a sostegno della popolazione Ucraina, che in questo momento, sta affrontando una situazione grammatica. Nella giornata di domani, alle ore 10, nella chiesa di Sant’Andrea Via dei Canali sarà Inoltre celebrata la santa messa officiata proprio da Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi arcivescovo di Salerno, Campagna ed Acerno e da Padre Ivan, referente religioso della comunità ucraina salernitana.

