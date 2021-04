Pace fatta tra la maggioranza del primo cittadino Lanzara e consigliere Ernesto Sica?

di Erika Noschese

Un cambio di passo inaspettato o forse solo una strategia, dettata dal delicato momento storico. Il consigliere di minoranza Ernesto Sica sembra aver sotterrato l’ascia di guerra nei confronti dell’amministrazione Lanzara. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, Sica si è infatti astenuto dal votare molti punti all’ordine del giorno. Una scelta che ha lasciato perplessi un po’ tutti, anche considerando il suo passato da primo cittadino e le accuse rivolte all’amministrazione Lanzara. Se c’è chi – in virtù della sua adesione a Italia Viva, in vista delle elezioni regionali – ipotizza un avvicinamento al sindaco c’è chi parla di strategia: il delicato momento storico dettato dalla pandemia in corso spinge le istituzioni a fare fronte comune per cercare soluzioni ai problemi dei cittadini e non puntare ancora su sterili polemiche di stampo politico. Nel frattempo, fonti certe parlano di un sindaco sempre più vicino al consigliere Sica, tanto da chiedergli consiglio e raggiungerlo spesso telefonicamente. Pace fatta? Per il momento non è dato saperlo ma il comportamento dell’ex leghista non lascia indifferenti.

