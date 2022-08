P. De Luca, restituiamo ex Tribunale alla comunita’

“Ho promosso oggi un nuovo incontro molto proficuo, che da’ seguito ai lavori che ho avviato nei mesi scorsi per l’utilizzo degli spazi dell’ex Tribunale. Il nostro obiettivo e’ quello dichiarato da tempo, restituire in pieno l’immobile alla comunita’ salernitana”. Esordisce cosi’ l’on. Piero De Luca (Pd) al termine del tavolo convocato presso la sede della provincia di Salerno sul tema dell’utilizzo degli spazi dell’ex tribunale, cui hanno partecipato il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il Presidente dell’ordine degli Avvocati di Salerno Silverio Sica, il delegato agli enti istituzionali dell’universita’ di Salerno Francesco Amoretti, l’assessore alle attivita’ produttive della Regione Campania Antonio Marchiello, il Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio Mario Palagreco, il responsabile provinciale Rosario Bigliardo. “Stiamo portando avanti un lavoro complesso da mesi su questo tema – spiega De Luca – per individuare la soluzione piu’ adatta per la valorizzazione degli spazi di questo immobile che ha notevole rilevanza storica, artistica e culturale per la citta’ di Salerno. Un polo museale, un luogo di aggregazione giovanile, anche un centro di alta formazione professionale ed universitaria, per recuperare il legame tra l’ateneo e la city. Abbiamo fatto dei passi importanti avanti sul tema, ragionando in concreto con l’Agenzia del Demanio sulle possibili modalita’ di utilizzo e valorizzazione del bene. Era importante non interrompere l’iter avviato e dare continuita’ al percorso intrapreso, nell’interesse della nostra comunita’ e del nostro intero territorio”.

