P.De Luca, Pd la forza politica che ha difeso il Sud

“Oggi presentiamo i candidati di tutta la provincia di Salerno alla nostra comunita’, alla nostra terra, ed alla stampa. Stiamo facendo una campagna elettorale tra la gente, nelle piazze, sul territorio, per far capire che tipo di idea di Paese e visione di territorio vogliamo mettere in campo rispetto ai nostri competitors, e rispetto alla destra”. A dirlo deputato uscente e ricandidato Piero De Luca a margine della presentazione dei candidati nei collegi uninominali e plurinominali del Partito Democratico quest’oggi al Polo Nautico di Salerno. “Il Pd – aggiunge De Luca – e’ la forza politica che ha difeso il Mezzogiorno negli anni passati, e lo ha fatto consentendo di mettere in campo risorse europee straordinarie con il Pnrr a differenza della destra che ha proposto di tagliare risorse. Si tratta di 80 miliardi di euro di risorse per il rilancio delle scuole, degli asili, degli ospedali, delle infrastrutture. La destra ha lavorato contro queste risorse e ora vuole tagliarle. La destra ha lavorato contro l’attenzione alla scienza ed alla medicina durante la pandemia. Noi abbiamo difeso sempre con responsabilita’ la salute dei nostri concittadini. Loro erano in piazza a strizzare l’occhio ai no mask prima, ai no vax e ai no green pass dopo, noi, invece, siamo stati sempre a favore della scienza. La destra proprone ricette impossibili sulle tasse, noi puntiamo a conservare il nostro welfare state, a conservare gli investimenti sulle scuole e sugli ospedali pubblici, tagliando le tasse ai redditi piu’ bassi, e ai lavoratori, senza tagliare di piu’ a chi ha di piu’ e di meno a chi ha di meno. Tantissimi investimenti sono stati fatti nel salernitano, tra qualche mese sara’ aperto finalmente il Costa d’Amalfi, abbiamo mantenuto l’hub dell’alta velocita’ qui a Salerno, le Zes stanno attraendo imprese, lavoro ed occupazione. Siamo convinti per questo motivo di poter ottenere un risultato importante che consenta ai nostri cittadini di difendere il Sud ed il suo futuro”.

