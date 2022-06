P.De Luca, con Boccia in Campania scelta di grande forza

“Si riparte dalle migliori energie che abbiamo in questo territorio attraverso il coordinamento di Francesco Boccia che e’ una delle figure piu’ autorevoli che abbiamo oggi nella segreteria nazionale del partito, quindi e’ una scelta di grande forza, di grande attenzione al territorio della Campania”. A dirlo Piero De Luca, vicepresidente del PD alla Camera, a margine della presentazione della Festa del mare e del Premio Charlot a Palazzo di Citta’, a SALERNO, in merito all’assunzione di Boccia dell’incarico di commissario del Partito Democratico della Campania. “Il PD regionale campano – ha spiegato l’on. De Luca – ha prodotto in questi anni risultati importanti, abbiamo recuperato e vinto, alle scorse tornate amministrative, in citta’ come SALERNO, Napoli, Caserta. Abbiamo vinto la sfida della Regione Campania per due volte consecutive. Si tratta di un partito che e’ in salute; il PD anche in questa tornata amministrativa si e’ confermato prima forza politica nei comuni andati al voto. Abbiamo due ballottaggi tra poche ore. Io sono convinto che anche attraverso Boccia possiamo continuare il lavoro di attenzione al territorio, agli enti locali, ai cittadini e di rilancio programmatico che dobbiamo portare in campo a livello nazionale”.

