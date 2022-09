P.De Luca-Carfagna, figlio ‘governatore’ vince sfida

Nelle elezioni del 2018 non si erano incrociati. Piero De Luca era candidato nel collegio uninominale Campania 2 di Salerno-Avellino, ma arrivo’ alla Camera attraverso il collegio plurinominale che gli riservo’ la scialuppa dei voti casertani. A Mara Carfagna il posto da capolista di Forza Italia nel plurinominale Campania 1 garanti’ l’elezione senza problemi. Le parti con il voto 2022 si sono invertite. De Luca e Carfagna per poche ore alleati, si sono ritrovati poi a confrontarsi dai listini del Pd e di Azione. Il primo figlio del governatore della Campania, avvocato 42enne, ha cinque anni in meno del ministro per il Sud uscente, e un curriculum politico limitato alla precedente legislatura, con l’incarico di vice capogruppo Pd da due anni. E tornera’ a Montecitorio. Per Mara Carfagna, anche lei salernitana, in Parlamento dal 2006, due volte ministro, prima con Berlusconi nel 2008, poi con Draghi nel 2021 e prima ancora vice presidente della Camera, le porte di Montecitorio possono probabilmente non riaprirsi in Campania. La soglia del 3% con Azione di Calenda e’ stata superata, la lista ha ottenuto il 5,49% e piu’ di 35mila voti, ma non saranno sufficienti a far scattare il seggio.

