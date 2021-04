Otto giocatori del Monza al Casinò in Svizzera: la nota della Società brianzola

La società A.C. Monza, in merito alla notizia apparsa su diverse testate giornalistiche che riguardava la presenza di 8 calciatori in un casinò in Svizzera, ha diratamato quest’oggi il seguente comunicato con il tentativo di far chiarezza su quanto accaduto:

“L’AC Monza ha appreso dagli organi di stampa che ieri pomeriggio, al termine dell’allenamento, alcuni calciatori si sono recati al Casinò di Lugano.

Non è vietato recarsi in Svizzera; è però stata senz’altro una leggerezza averlo fatto in questo periodo.

I predetti calciatori intendevano trascorrere insieme qualche ora libera del pomeriggio. Hanno peccato di ingenuità e hanno riconosciuto l’errore.

L’AC Monza ha prontamente comunicato l’ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento e continua a osservare il protocollo anti Covid-19 della Figc, che prevede che i calciatori possano svolgere le loro attività sottoponendosi a tamponi periodici“.

