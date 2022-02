Ostello della Gioventù, ancora nulla per la riapertura

Un video denuncia realizzato e pubblicato sui social da “Salerno in Comune” e “Progetto Civico Salerno”, nel quale si mette ancora una volta in evidenza la chiusura dell’Ostello Ave Gratia Plena. Chiusura avvenuta lo scorso mese di ottobre e per la quale non è stata ancora predisposta nessuna nuova gara di affidamento e gestione. L’autore del video, Gianluca De Martino, illustra prima la storia dell’antica struttura l’Ave Gratia Plena Major e poi parla dell’Ostello… “Un’ostello bellissimo, non sono per la struttura ma anche per come era gestito. Ricordo con alcune associazione, tra cui anche la rete dei Giovani per Salerno, abbiamo fatto degli eventi, anche di accoglienza agli studenti provenienti da altre parti d’Italia e d’Europa. Abbiamo fatto diversi incontri culturali, organizzati anche da altre associazioni. Uno spazio questo importante per il pubblico e per l’accoglienza turistica ad un costo accessibile, secondo i canoni degli ostelli. E’ una vergogna – prosegue De Martino – vedere lo spazio antistante pieno di rifiuti e feci di cani. Chiediamo all’amministrazione comunale, ed in particolare all’Assessore al Turismo, il perchè di questa chiusura e del mancato rinnovo della concessione a chi lo gestiva. Ma soprattutto chiediamo il perchè ad oggi non si è pensato ancora di riaffidare la struttura”.

