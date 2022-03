Ospitalità, accoglienza e supporto

Accoglienza di prossimità: questo il nome del progetto di raccolta di beni di prima necessità, farmaci e di assistenza della Onmic Salerno presso le famiglie che volessero ospitare i profughi ucraini. Onmic prevede inoltre l’accoglienza nelle strutture residenziali che contano diversi posti letto disponibili. A disposizione gratuita dei profughi: uno sportello legale sanitario per il disbrigo delle pratiche e la regolarizzazione per adulti e minori; corsi di italiano per adulti e minori; mediazione scolastica interculturale; inserimento dei minori negli istituti scolastici del territorio. L’Opera Nazionale Mutilati e Invalidi Civili è tra le storiche Associazioni di Promozione Sociale d’Italia. È iscritta nel Registro degli Enti che svolgono attività a favore degli Immigrati È rivolta al recupero sociale, alla difesa della dignità di quanti vivono il disagio fisico e morale, quali portatori di diritti irrinunciabili garantiti dalla Costituzione, dagli accordi e dalle norme internazionali. Destinatari dei servizi Onmic sono persone con disabilità; con disagio psichico; invalidi civili; anziani; bambini; adolescenti; giovani neet; immigrati; minori stranieri non accompagnati; donne vittime di violenza; minori in stato di messa alla prova; persone in stato alternativo alla detenzione; indigenti; vittime di reati di criminalità di attività estensiva/usuraia.

