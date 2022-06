Ora Napoli blinda Natella e smentisce voci di una crisi nella sua maggioranza

di Erika Noschese

Tra accuse e polemiche, attacchi e smentite, per la questione verde pubblico scende in campo il sindaco che smentisce la richiesta avanzata dal Psi di una verifica della maggioranza e evidenzia, ancora una volta, il lavoro che sta portando avanti l’assessore alle Politiche Ambientali, Massimiliano Natella. Entro pochi giorni, infatti, sarà definitivamente affidata la gara per i capistrada mentre nelle prossime settimane quella per la gestione e manutenzione dei parchi cittadini e del verde pubblico, con la commissione giudicatrice già a lavoro. “Non è stata richiesta alcuna verifica di maggioranza dal Partito socialista che ha chiesto di considerare la possibilità di porre rimedio ad una serie di atti che noi condividiamo, ad una serie di difficoltà per le quali stiamo soffrendo. Io l’ho sempre dichiarato con grande onestà intellettuale che questa è una situazione che crea sofferenza per la quale non siamo responsabili; noi stiamo facendo un’azione di aggiustamento delle nostre prerogative, abbiamo indetto una gara per quanto riguarda i capistrada che con le metodiche che presiedono le condizioni delle gare ci sono tempi dilatati; abbiamo aggiudicato la gara, aspettiamo i giustificativi della ditta appaltatrice che ci dovranno essere consegnati entro un paio di giorni, poi firmeremo il contratto e la ditta inizierà il lavoro per quanto riguarda i capistrada”, ha dichiarato il sindaco Vincenzo Napoli, evidenziando che attualmente ci sono due gare, una già espletata e l’altra in corso, che riporteranno la situazione in un’ordinata visione e un ordinato svolgimento della manutenzione. “Abbiamo avuto questi tempi perché abbiamo seguito pedissequamente la legge, in termini di tempi. Il tutto dovrebbe rientrare – per quanto riguarda i capistrada – entro qualche giorno mentre per l’altra ditta bisognerà attendere ancora qualche giorno; nelle more, l’amministrazione ha predisposto delle azioni di somma urgenza per le quali sono in corso dei lavori, necessariamente sotto dimensionati, per via delle gare e lo faremo anche per altri aspetti, per contenere le difficoltà fino alla partenza ordinata di lavori di manutenzione ordinaria – ha detto il primo cittadino – L’assessore Natella ha la nostra piena fiducia, non ci sono difficoltà che riguardano la maggioranza, non ci sono fibrillazioni”. E a proposito della polemica sollevata dai Popolari, il primo cittadino taglia corto: “I Moderati hanno avuto una loro posizione anche rettificata da loro stessi che si pongono in una condizione di impulso rispetto alle problematiche che stiamo vivendo ed è legittimo che lo facciano perché fatto con intenti propositivi”. Intanto, a blindare il lavoro che sta portando avanti l’assessore Natella il presidente della commissione Ambiente, Arturo Iannelli: “E’ chiaro che non condivido la mozione di sfiducia all’assessore Natella ma è nel loro diritto presentarla. All’assessore non si può chiedere il conto per una questione che non è stata determinata da lui ma all’inizio di legislatura ci siamo trovati con un’indagine in corso relativa alla questione relativa al verde pubblico con il blocco delle coop e senza la nomina di un commissario”, ha dichiarato Iannelli ricordando di fatti che con l’inchiesta della Procura di Salerno ci sono state tutta una serie di eventi che hanno favorito questa situazione. “Alla fine, noi come amministrazione così come l’assessore stiamo facendo l’impossibile ma il tempo ci rema contro, con un’estate torrida già a giugno ma è una situazione di grande criticità, un’emergenza a cui stiamo cercando di porre rimedio – ha aggiunto il presidente della commissione Ambiente – Ci sono un po’ di mal di pancia ma anche la questione del dirigente andato via ha aggravato la situazione ma siamo in dirittura d’arrivo”. Iannelli ha ribadito che quello della consigliera Figliolia non era un attacco politico, “vogliamo che Salerno torni agli antichi splendori ma è chiaro che questa legislatura non è iniziata con il piede giusto ma non c’è alcuna crisi in maggioranza, come invece insinua l’opposizione”. Intanto, Iannelli ha annunciato che quest’oggi incontrerà i residenti di piazza San Francesco e il comitato di quartiere per spiegare la situazione e raccogliere le segnalazioni. “L’assessore Natella ce la sta mettendo tutta, dobbiamo solo essere un po’ più veloci, cercando di ridurre al minimo i tempi tecnici e un maggiore controllo da parte di tutti, come cittadini e come amministratori perché tutto deve essere fatto bene, in maniera costante perché è vero che abbiamo un problema ma Natella non può essere il capro espiatorio a cui, a livello politico, va tutto il mio sostegno e non bisogna strumentalizzare anche delle uscite sopra le righe della maggioranza”. E poi la replica ai consiglieri di opposizione: “Spesso parlano persone che non ne hanno competenza, le parole vanno supportate con i fatti. Dicono che tutto andava fatto nove mesi fa ma non hanno detto come; sono quasi sicuro che nove mesi fa non si poteva fare più di quanto fatto ma oggi dovrebbero dirci come andavano fatte, tecnicamente, le cose”.

