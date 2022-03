“Ora dobbiamo iniziare a vincere”. I tifosi sostengono la squadra

di Stefano Russo

Quarto pareggio consecutivo per la Salernitana, che in casa contro il Bologna non riesce a conquistare i tre punti, che i tifosi attendono da un po’. E sono proprio i loro, sugli spalti dello stadio Arechi a commentarela gara e la prestazione dei granata.

“Dimostrando immediatamente grandissime capacità sia comunicative che imprenditoriali, Iervolino rappresenta non solo quello di cui la nostra tifoseria aveva bisogno ma anche una grande risorsa per l’intero movimento calcistico nazionale. – commenta il signor Vincenzo Avallone – Se pensiamo alla rapidità con la quale ha condotto un ottimo mercato in circa 10 giorni, allora possiamo assolutamente ritenere che il futuro della Salernitana sarà roseo e pieno di soddisfazioni. Idee chiare, passione e voglia di investire, in sintesi il Presidente che noi Salernitani abbiamo sempre sognato!” Avallone parla anche dell’avvento di Nicola e dell’impatto sulla squadra? “Indubbiamente Nicola ha portato quella voglia di crederci e quella grinta che troppo spesso sono mancate nella Salernitana di quest’anno, al di là delle evidenti carenze nella rosa che Colantuono ha dovuto patire nel corso della prima parte della stagione. Quindi ritengo che Nicola, anche in considerazione dei nuovi innesti che ora ha a disposizione, sia il mister adatto a compere questa sorta di miracolo sportivo. Ora però tocca iniziare a vincere interpretando ogni partita come una finale. Con 7 vittorie e qualche pareggino quasi certamente si resta in A”.

Si concentra invece sul finale di campionato Alessandro Ruggiero… “Siamo entrati nel vivo della fase determinante della stagione; con il cambio di proprietà, del Direttore Sportivo, dell’allenatore e di tanti calciatori anche le nostre aspettative sono cambiate e le nostre speranze sono aumentate. Finalmente la Salernitana nel suo complesso rispecchia la passione e l’attaccamento ai colori granata dei suoi tifosi! Speriamo in un finale di campionato avvincente, ma soprattutto a lieto fine!” Tra i nuovi acquisti quale giocatore la ha maggiormente colpito? Per quanto abbiamo visto finora, relativamente all’aspetto tecnico Simone Verdi, che si è presentato con quelle perle su punizione. – afferma Ruggiero – Per quanto attiene il furore agonistico e l’impegno mi ha fatto un’ottima impressione Pasquale Mazzocchi. Sono sicuro, tuttavia, che anche gli altri nuovi acquisti sapranno stupirci”.

Sulla prestazione di ieri contro il Bologna Luca Plastow spiega che… “Io sono inglese e mia madre è di Salerno: non riesco a venire spesso a vedere la Salernitana allo stadio, ma la seguo sempre. Oggi ho visto una squadra aggressiva, che ha imposto per gran parte della partita il suo gioco, ma è mancata la concretezza in fase d’attacco. Con un po’ di fortuna in più, potevamo tranquillamente vincere. Crede ancora nella salvezza? Se avessimo avuto questa squadra dall’inizio del campionato, adesso staremmo al centro della classifica. – dice Luca Plastow – Purtroppo mancano poche partite e la situazione è difficile, comunque dobbiamo sperare fino alla fine di rimanere in serie A”.

Mentre per Vincenzo Erra… “Il risultato finale non è stato del tutto giusto. Andando a vedere le statistiche la Salernitana si è imposta sia da un punto di vista dei tiri che nel possesso palla. Ma anche per quanto riguarda gli attacchi pericolosi. Certo non ci possiamo fermare sulle statistiche ma bisogna anche ricordare del palo che Sansone ha preso è che poteva rivelarsi il gol partita per il Bologna. Sicuramente la strada diventa sempre più dura per la salvezza, però non è impossibile ancora. Dobbiamo ancora lottare”.

