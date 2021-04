Operazione solidarietà, Coldiretti consegna 10mila chili di cibo alle associazioni

di Monica De Santis

E’ partita ieri mattina l’operazione solidarietà promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle ore 10, presso il Mercato Campagna Amica a Sant’Apollonia, il direttore Enzo Tropiano alla presenza dell’onorevole Piero De Luca, del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dell’assessore al commercio Dario Loffredo ha consegnato diecimila chili di prodotti agroalimentari solidali a nove associazioni di volontariato della città. Nello specifico i pacchi preparati da Coldiretti sono stati consegnati alla Parocchia dell’Immacolata, all’associazione Casa Nazareth, all’associazione Sant’Andrea dell’Annunziatella, all’ associaizone Domus Misericordiae, alla Cooperativa Insieme, all’associazione Il mondo a colori, all’associazione La Tenda, all’associazione Salerno Accoglie e all’associazione Casa Betania. Saranno poi queste associazione a distribuire i pacchi per ogni famiglia bisognosa. Ad ogni famiglia sarà destinato un pacco di oltre 50 chili con prodotti 100% Made in Italy come pasta e riso, parmigiano reggiano e grana padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci e colombe pasquali, prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi fra caciotte e pecorino. “Un altro piccolo gesto di solidarietà e di vicinanza di Coldiretti, alla città di Salerno e alle persone che in questo momento di grave necessità, persone che hanno magari perso il lavoro ed hanno bisogno di un sostegno in più. Un piccolo segno che speriamo possa portare un po’ di gioia e di serenità per questa Pasqua – spiega il direttore Tropiano – Intorno a questa iniziativa abbiamo raccolto i maggiori sponsor nazionali produttori di beni alimentari che hanno scelto di stare vicino a Coldiretti per dimostrare la vicinanza di tutta la nazione alle persone bisognose donando prodotti di prima qualità e prodotti in Italia”. Per vedere l’intervista al direttore Tropiano cliccare sul link: https://youtu.be/UVUH0F2r4_Y

