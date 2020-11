Operazione dei carabinieri ad Eboli, 5 arresti

Tre persone in carcere, due agli arresti domiciliari e sei divieti di dimora: è il bilancio di un’operazione condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Salerno nelle province di Avellino, Napoli e Salerno. I militari dell’Arma hanno eseguito il provvedimento cautelare, emesso dal gip del tribunale salernitano, nei confronti degli 11 indagati gravemente indiziati, a vario titolo, di reati contro il patrimonio, contro l’industria e il commercio, contro la fede pubblica e in materia di armi. Per altri sei il divieto di dimora nel comune di residenza

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia