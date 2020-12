Operata da Napolitano muore: il marito chiede chiarezza

di Pina Ferro

Il prossimo 16 dicembre il chirurgo Carmine Napolitano (da mercoledì ai domiciliari per altre vicende) comparirà dinanzi al Gip, Mariella Albarano, del Tribunale di Salerno. L’udienza in programma è stata fissata per la discussione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione di un procedimento penale a carico del chirurgo e del dottor Puzziello. Procedimento aperto dopo il decesso di una paziente e la conseguente denuncia da parte del marito. La parte lesa è rappresentata dall’avvocato Angela Cisale. I fatti risalgono al 2017. La signora Rossella Liguori, di Salerno, paziente del medico in questione è deceduta il 6 dicembre 2017. Era il maggio di quell’anno quando la donna fu ricoverata presso la Chirurgia generale del Ruggi per essere sottoposta ad un intervento chirurgico al colon rettale.

