Operata da Napolitano, morì poco dopo, il Gip dispone nuove indagini

di Pina Ferro

Spirò a seguito di un intervento chirurgico e, a varie complicazioni connesse allo stesso: il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno accoglie la richiesta della famiglia della vittima e dispone al sostituto procuratore titolare del fascicolo d’inchiesta nuove indagini tese a stabilire cosa sia accaduto ed eventuali responsabilità. Iscritti nel registro degli indagati per tale decesso vi sono il chirurgo Carmine Napolitano e Alessandro Puzziello. La disposizione di nuovi indagini è giunta a seguito dell’opposizione all’archiviazione presentata dai familiari di Rossella Liguori, morta il 6 dicembre del 2017. Il gip, Mariella Albarano ha anche fissato in 4 mesi il termine ultime per la presentazione dei risultati delle nuove indagini.

