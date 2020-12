Oncoematologia, si allarga il fronte del contagio

di Rosa Coppola

Pagani, Polo oncologico. Dieci pazienti positivi al Covid: blindato il reparto, solo due pazienti trasferiti Dieci pazienti ricoverati nel reparto di onco-ematologia dell’ospedale paganese “Andrea Tortora” di Pagani positivi al Covid. Due sono stati trasferiti a Scafati, presso il nosocomio “Mauro Scarlato”, gli altri, asintomatici, sono rimasti in Reparto che è stato letteralmente blindato. I responsabili dell’Unità Operativa, che hanno seguito in prima persona la delicata situazione, hanno messo tutto e tutti in sicurezza.

