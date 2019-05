Omignano, eletto sindaco Raffaele Mondelli

Ad Omignano non sarà necessario attendere lo scrutinio per conoscere il prossimo sindaco (salvo sorprese clamorose). Raggiungendo il quorum del 50%+1, Raffaele Mondelli sarà il nuovo primo cittadino del comune cilentano. Ad Omignano, infatti, era candidata una sola lista “Pace e Progresso”.

Raffaele Mondelli succederà ad Emanuele Giancarlo Malatesta che ha ritenuto di non candidarsi (è però in lista come candidato consigliere) e di affidare la gestione del comune a dei giovani. Per la lista in carica, dunque, l’unico “nemico” da battere era l’affluenza. Obiettivo raggiunto alle 16.45.

Gli scrutini in programma lunedì pomeriggio serviranno soltanto a conteggiare i voti e a confermare la validità del voto (ulteriore scoglio per la conferma della vittoria prevista dal Tuel).

