Omicidio via San Leonardo, arrestato l’ assassino. Era l’ex badante

È stato arrestato questa mattina il presunto assassino di Maria Martino, la 91 vittima della tragedia di via San Leonardo. Si tratta di Giuseppe Buono, 40enne residente a Baronissi, ex badante. incastrato da una impronta, durante la perquisizione casalinga ritrovati 3400 euro dei fitti na nela casa vi erano 380mila euro nascosti nella camera del fratello.Secondo la ricostruzione della polizia, Buono si sarebbe introdotto nell’abitazione scavalcando il muro posteriore. Il raid è scattato nel pomeriggio del 9 luglio, presumibilmente intorno alle 13. Decisiva, per ricostruire l’orario, la testimonianza del fratello delle due donne che nel frattempo era stato sequestrato.L’uomo ha confessato di aver colpito le donne con una mazza di ferro.Alla polizia ha detto che le Maria e Adele lo avevano sorpreso mentre rubava soldi: hanno provato a scappare, ma l’uomo le avrebbe rincorse e colpite con violenza utilizzando una mazza di ferro.

