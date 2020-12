Omicidio del pastore di Sieti Giudizio immediato per i Di Meo

di Pina Ferro

Ha preso il via, dinanzi ai giudizi della Corte d’Assise di Salerno, il procedimento penale a carico di Nicola e Franco Di Meo accusati dell’omicidio del pastore di Giffoni Sei Casali, Domenico Pennasilico e del tentato omicidio del figlio del pastore. L’uomo fu trucidato in una zona collinare dei Picentini il 23 aprile del 2019. I due sono finiti alla sbarra a seguito dell’emissione da parte del giudice per le udienze preliminari del tribunale di Salerno, Gerardina Romaniello, del provvedimento di giudizio immediato, come richiesto dal sostituto procuratore titolare del fascicolo investigativo. L’omicidio, un vero e proprio agguato, avvennesui monti di Giffoni Sei Casali dove la famiglia Pennasilico aveva il pascolo dei propri bovini. Ad assicurare alla giustizia i due furono i carabinieri della compagnia di Battipaglia, in esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno Romaniello.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia