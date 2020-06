Omaggio floreale al Verdi a Ezio Bosso, parte il concorso con il fiorista Carrella

Resterà esposta ancora nella giornata di oggi, lunedì 22 giugno, presso il Teatro Verdi di Salerno, la splendida opera floreale realizzata dal fiorista salernitano Pasquale Carrella in occasione del concorso promosso da Federfiori in memoria del maestro Ezio Bosso prematuramente scomparso alcune settimane fa. L’opera, ospitata all’interno di un luogo caro al maestro, che al Verdi si è esibito diverse volte negli anni scorsi, si ispira ad una sua sinfonia (Oceans). L’installazione presenta, infatti, elementi marini ed il movimento dei fiori ricorda un’onda del mare. I fiori sono disposti su fiale in vetro che rappresentano le note di uno spartito. Il concorso, che vedrà la partecipazione di fioristi di ogni parte d’Europa, sarà un’ importante occasione per il giovane artista salernitano. I primi tre lavori classificati saranno pubblicati sul prossimo numero della rivista “Il Fiorista”.

