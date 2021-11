“Omaggio a Edwin Twombly” di Pietro Lista

Dal 6 AL 12 dicembre 2021 presso la libreria Immagine’S Book in corso Garibaldi 142 (ex libreria Guida) Salerno, il Nucleo di volontariato e di Protezione civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Salerno apre una sottoscrizione di raccolta fondi. La raccolta si articola sulla consegna ad ogni donante, per una somma pari o superiore a 200 euro, di un multiplo del Maestro Professor Pietro Lista dal titolo “Omaggio a Edwin Twombly” firmato in calce e con autentica sul retro con misure 105 x 75. Il noto artista salernitano di adozione ha inteso incrociare il suo segno pittorico con quello del celebre artista americano dando vita così ad una bellissima ed esclusiva operazione artistica dato l’esiguo numero di 20 multipli non replicabili. L’operazione di raccolta fondi è finalizzata alle attività di volontariato e di protezione civile del Nucleo di Salerno.

