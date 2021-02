Oltre si scaglia contro il sindaco Napoli: “E’ a rischio la tenuta democratica”

di Erika Noschese

“A rischio la tenuta democratica”. All’indomani del consiglio comunale, non si placano i toni tra maggioranza e opposizione, con un reciproco scambio di accuse ma, soprattutto, di offese. A rilanciare la polemica sono i consiglieri del gruppo consiliare Oltre che parlano di “rischio” circa la “tenuta democratica a Palazzo Guerra”, in quanto – hanno aggiunto – questa amministrazione nega il confronto pubblico e il dialogo, operando autentiche ritorsioni politiche contro chi non risulti allineato”. Di fatti, la prima vivace querelle si è scatenata sulle due mozioni presentate ad inizio lavori dai consiglieri comunali del gruppo “Oltre” Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Corrado Naddeo, Nico Mazzeo, Donato Pessolano e Giuseppe Ventura e controfirmate anche da diversi esponenti di minoranza e opposizione.

