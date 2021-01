“Oltre per ridare dignità all’economia lavoreremo con forza fino alla fine”

di Erika Noschese

Lavorare ancora in consiglio comunale per il rilancio dell’economia cittadina, andare oltre con un progetto civico, innovativo nel quale confluiscono le migliori energie cittadine. Sono queste le parole chiave per Corrado Naddeo, il consigliere di Azione che, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, con i consiglieri Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Giuseppe Ventura, Nico Mazzeo e Donato Pessolano, ha lasciato la maggioranza per passare all’opposizione.

