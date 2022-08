Oltre 500 persone hanno incontrato i medici di “Salute e prevenzione”

di Monica De Santis

Sono stati oltre 500 bagnanti, tra cui molti turisti, che ieri mattina hanno incontrato specialisti ed esperti di diverse branche sanitarie in occasione della tappa speciale di “Salute e Prevenzione in tour Summer Edition” organizzata dal Comune Di Cetara e dal Lido Cetara presso Largo Marina, il tutto in collaborazione con i Centri Verrengia di Salerno. I cittadini hanno potuto usufruire gratuitamente di consulti e screening, e ricevere consigli utili di prevenzione e corretti stili di vita. Presenti unità mobili dell’Humanitas Salerno per assistenza e valutazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, glicemia e ossimetria). Il Sindaco del Comune di Cetara, Fortunato Della Monica (nella foto insieme al direttore commerciale dei Centri Verrengia Carmine Giordano a Raffaella De Santis, Comandante della Polizia Municipale di Cetara) ha espresso parole di elogio a favore dell’iniziativa e dei Centri Verrengia, che ha fortemente voluto dopo aver visto il grande successo che il tour di prevenzione ha ottenuto nelle tappe fatte presso gli stabilimenti balneari di Salerno… “E’ un dovere morale e civile prendersi cura della salute personale e di quella della propria comunità intesa come famiglia – ha detto il sindaco – Ecco perchè ringrazio i Centri Verrengia per questa opportunità data ai nostri concittadini”. “Siamo molto felici del grande risultato ottenuto anche in questa tappa con oltre 500 persone incontrate – ha spiegato Carmine Giordano – Salute e Prevenzione in Tour, iniziativa voluta fortemente dal professore Domenico Verrengia, ha lanciato questa estate un messaggio importante a tutti i cittadini, mai rinunciare alla prevenzione. Un ringraziamento al dottor Alfonso D’Emma, consigliere comunale nonchè Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri di Salerno, per l’organizzazione della tappa, a tutti gli specialisti ed esperti che hanno partecipato all’iniziativa e ai partner dell’evento, tra cui il partner tecnico Humanitas Salerno del presidente Roberto Schiavone di Favignana” ha aggiunto Giordano.

