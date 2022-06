Oltre 270mila euro di contributi anche in piena pandemia

di Erika Noschese

Con le casse comunali costantemente in rosso e con il segno men o, l’amministrazione comunale di Salerno, guidata dal sindaco Vincenzo Napoli, non ha fatto mancare il suo sostegno alle associazioni locali, elargendo somme di denaro importanti. È il caso dell’associazione culturale Erre Teatro che, con determina 1749 del 2021 ha ottenuto un contributo pari a 2.625 euro per la realizzazione del progetto teatrale da tenersi alla sala Auditorium del Centro Sociale di Salerno per la stagione 2019/2020, dunque antecedente alla pandemia. Somme importanti anche per l’associazione Dentro La Notizia che ha ottenuto un primo contributo di mille euro, poi di 350 euro e infine di 500 euro per un totale di 1850 euro per una serie di iniziative per il concorso sull’Ambiente “Vivi l’estate”che ha visto il coinvolgimento delle Scuole cittadine e di Comunità di disabili, per il Concorso artisticoletterario “La magia del Natale in ogni tempo”, che ha visto il coinvolgimento degli adolescenti, delle fasce deboli, dei minori e dei diversamente abili, teso a focalizzare l’attenzione sulla Festività religiosa. Cinquemila euro, invece, per l’associazione Ifta; 4mila per la Confraternita Sant’Anna al Porto; 3500 euro per l’associazione no profit “Violenze sommerse”; 1500 euro per la parrocchia Santa Marya ad Martires, a sostegno parziale di interventi di straordinaria manutenzione, risanamento conservativo e di adeguamento alla sicurezza , della struttura dell’oratorio colpito da una tromba d’aria abbattutasi nel mese di settembre 2020, sulla città di Salerno che ha colpito principalmente la zona di Torrione. La lista dei contributi sembra essere ancora lunga: all’associazione Sofy Music, con determina numero 1649 del 2021 è stato concesso un contributo di ben novemila euro concesso per la realizzazione dell’iniziativa “ La Musica Non Si Ferma” regolarmente svolta in streaming live sui canali You Tube-Soundcloud e Radio Bussola 24 Salerno; 3500 euro al Festival del Cinema di Salerno per la 74° Edizione ma non è l’unico contributo: altri 2500 euro sono stati concessi per l’utilizzo della Stazione Marittima e altri 4392 euro per l’utilizzo della Sala Teatro Pier Paolo Pasolini. Ben 50mila euro all’associazione consorzio La Città Teatrale che riunisce tutti i teatri privati della città; 5mila euro alla parrocchia Santa Maria Regina Pacis quale contributo economico a sostegno parziale per la sistemazione dell’edifico di culto, adibito ad attività parrocchiali ed oratorio, per interventi di straordinaria manutenzione e di adeguamento alla sicurezza con richiesta avanzata nel 2020; 1500 euro per l’associazione Ritmo e Sorriso a sostegno delle attività di rilevanza sociale, in piena pandemia, per favorire l’apprendimento a distanza della didattica musicale-educativa; 5mila euro per la parrocchia San Vincenzo De Paoli a sostegno parziale per la sistemazione dell’immobile adibito ad attività parrocchiali ed oratorio ed in particolare la realizzazione di un campetto polivalente ad uso sportivo e ludico della attività pastorali e delle famiglie con la necessità di interventi di straordinaria manutenzione; solo 500 euro all’associazione Humus quali spese previste per la realizzazione del progetto L’Amore per la ceramica, XX Concorso Piccoli e grandi artisti della Ceramica “ presso il Museo Città Creativa di Salerno; 28mila euro all’associazione Duna di Sale in ordine alla realizzazione della IX° Edizione del Festival Salerno Letteratura in programma dal 18 al 26 giugno 2021 concedendo, in totale, 40mila euro.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia