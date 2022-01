Oltre 200 dosi somministrate al Liceo Tasso, oggi tocca al Virtuoso

di Monica De Santis

Ed anche nella terza giornata consecutiva di vaccinazioni nelle scuole, sono stati oltre 200 i vaccini somministrati. Ieri mattina a trasformarsi Hub vaccinale per un giorno è stato il Liceo Classico Torquato Tasso. In coda già dalle 8 del mattino, studenti, genitori e diversi cittadini residenti in zona e non solo hanno atteso in maniera ordinata l’apertura del centro. Tante le persone, come abbiamo detto, che hanno colto l’occasione di potersi vaccinare senza dover attendere la convocazione mediante prenotazione presso la piattaforma regionale… “Con l’apertura di questi hub vaccinali nelle scuole, stiamo riuscendo in maniera più veloce e fluida a vaccinare molte più persone – ha raccontato ieri mattina Rosita Iervolino, responsabile del Centro Vaccinale allestito all’interno del Liceo Tasso, che plaude all’iniziativa voluta dall’Asl e dal Comune di Salerno, su richiesta degli stessi dirigenti scolastici – La risposta è positiva, perchè oltre agli alunni, stiamo vaccinando anche i genitori ed i familiari, e stiamo anche somministrando alcune prime dosi, segno questo che chi ha fatto qualche resistenza prima, ora si è convinto ed ha scelto di vaccinarsi”. Oggi ultima replica alle ore 9 si aprirà l’Hub vaccinale all’Istituto Alberghiero Virtuoso, in attesa di altre date che saranno comunicate successivamente dall’Asl di Salerno. Date che potrebbero questa volta coinvolgere gli istituti scolastici della provincia, vista la richiesta da parte dei dirigenti scolastici di replicare anche da loro la stessa iniziativa che ha Salerno ha visto coinvolti, per il momento, cinque istituti di scuola superiore. Intanto in Campania ieri sono stati registrati 11.020 nuovi casi di cui 2.914 da tampone molecolare, 8.106 da test antigenico. Lo comunica l’unità di crisi della Regione Campania. In totale i test processati sono stati 81.450 di cui 28.973 molecolari, 52.477 antigenici.Sono 20 i decessi di cui 16 nelle ultime 48 ore e 4 in precedenza, ma registrati ieri.Sono 91 i posti letto di terapia intensiva occupati (812 il totale dei disponibili); 1.395 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale dei disponibili).

