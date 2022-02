Oggi sit in pacifico dei genitori davanti alla Rita Levi Montalcini

di Monica De Santis

Non si ferma la battaglia dei genitori degli alunni delle scuole medie di Fuorni, facente parte dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini. Dopo l’incontro avvenuto martedì, con la dirigente scolastica, che purtroppo ha confermato che visti i numeri la scuola media di Fuorni dovrà chiudere “I pochi iscritti rimasti e la gente del territorio protesta, una scuola di periferia non può e non deve chiudere”. Dico i genitori che non hanno nessuna intenzione di mollare e che hanno inviato anche una lettera al direttore generale dell’Urs Campania, al dirigente dell’Ufficio per l’Ambito territoriale di Salerno e per conoscenza alla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini. Ad oggi gli iscritti alla prima media per l’anno scolastico 2022/23 sono solo 11, tra cui due sono alunni disabili ed uno in stato di gravità. “La nostra scuola, l’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, sezione di Fuorni rischia di chiudere, una scuola di periferia, è il principale, forse l’unico, luogo di incontro tra generazioni e oggi anche tra culture. ha in sé un forte potenziale: una grande famiglia!” Scrivono ancora i genitori che proseguono… “La dirigente scolastica ci ha convocati per comunicarci che l’eseguità delle iscrizioni probabilmente non consentirà di formare una nuova classe prima della scuola secondaria di primo grado del nostro quartiere con grave danno e difficoltà per le famiglie che non solo sarebbero costrette ad accompagnare i propri i figli in altri istituti scolastici della città con mezzi propri, ma perderebbero anche l’unico luogo di aggregazione, socializzazione e formazione nel quartiere”. Insomma i genitori non ci stanno e non intendono mollare… “Non sappiamo cosa sia successo.. forse passa il messaggio che perché siamo di periferia siamo meno attraenti, noi invece dobbiamo riconoscere il valore, proprio nel cambiamento del paesaggio umano e sociale, questi contesti di particolare complessità e fragilità sociale e umana trova proprio qui il proprio fascino, i nostri figli stanno crescendo in un ambiente che le prepara alla vita. Noi genitori ci stiamo battendo da tempo per fare riconoscere a tutte le istituzioni il grande valore di questa scuola”. E questa mattina alle ore 10.30 ci sarà un incontro pacifico e rispettando le leggi covid avanti scuola Rita Levi Montalcini, per dare voce ai loro figli a non perdere quello che è di loro diritto.

