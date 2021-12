Oggi si rinnova fino alle 20 l Consiglio provinciale

Sette liste, tra centro sinistra e centro destra. Questa mattina, dalle 8 fino alle 20, i seggi allestiti a Palazzo Sant’Agostino saranno a disposizione di sindaci e consiglieri comunali di 156 comuni, ad eccezione infatti dei due comuni commissariati, ovvero Albanella e Cicerale. Il centro sinistra sarà in campo con il Pd e i candidati Paola Cappuccio, Cerretani Luca, Cortazzo Anna, De Lucia Stefania, De Nicola Fausto, D’Onofrio Martino, Forcellino Vincenza, Guzzo Giovanni, Lettieri Antonio, Marino Vincenza, Morinelli Maria, Morra Francesco, Narbone Luca. Ruocco Vincenza, Santoro Felice, Stanziola Carmelo. Per Campania Libera sono candidati Acanfora Nicola, Bacco Lucia, Ciancia Mariano, Danisi Rosario, Falce Maria Teresa, Nicoletta Guariglia, Rocco Antonio, Rosamilia Filomena, Trezza Alfonso, Zottoli Domenico. Uniti per la Provincia vede in campo Clemente Vincenzo, Russo Anna Maria, Palladino Gerardo, De Filippis Federico, Esposito Raffaele, Parisi Sergio, Maria De Caro, Gerbase Genny, Marino Sofia. I candidati del Psi sono invece Ametrano Marcello, Antoniello Filomena, Capaccio Anna, Chiola Alessandro, Giordano Giuseppina, Grieco Maria, La Femina Raffaele, Nese Rosa, Perretta Francesco, Polino Vanda, Raimondi Annalaura, Russo Salvatore, Sabatella Cosmo, Sorrentino Pasquale e Valitutto Giuseppe. La novità è rappresentata dalla lista La Provincia di Tutti, messa in campo dal Movimento Cinque Stelle d’intesa con Liberi e Uguali del deputato Federico Conte. Otto i candidati, tutti consiglieri comunali: Catello Lambiase e Claudia Pecoraro, Emanuele Sica, Antonio Alfano, Iolanda Molinaro, Crescenzo Correa, Armando Mazzei e Lucia Feo Per il centro destra, invece, due liste Fratelli d’Italia e Forza Italia-Lega-Udc-Nuovo Psi. Quest’ultimo vede candidati Giafranco Ciccariello, Giuseppe Del Sorbo, Famularo Immacolata, Teresa Formisano, Mastandrea Rossella, Silvana Nardiello, Passa Vincenzo, Ruberto Giuseppe, Semplice Laura, Sessa Anna Rosa, Villani Davide e Maio Giovanni Mario mentre i candidati del partito guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni sono: Sonia Alfano, Carmine Amato , Giancarlo Baselice, Alessia Carbone, Vincenzo D’Amato, Modesto Del Mastro, Stefania Feola, Luca Maria Maranca, Andrea Oliva, Mariano Persico, Antonello Manuel Rega, Mariangela Saggese, Ersilia Senatore, Monica Tramparulo, Domenico Ventura, Veronica Verderese. er.no

