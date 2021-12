Oggi Sara Carbone presenta il suo ultimo libro

Oggi alle ore 18,00 Sara Carbone presenta il suo libro “La Dissolvenza Della Memoria” presso la Libreria “Imagine’s Book” di Salerno. Vincitrice del premio “Dispatriati” 2020 a San Donà di Piave – Venezia “Festival italiano della Letteratura di viaggio”, prima rassegna dedicata alla “letteratura di viaggio”. Sara Carbone si laurea, presso l’Università degli Studi di Salerno, in Letteratura teatrale italiana e, successivamente, in Storia Medievale. Consegue il titolo abilitante all’insegnamento della Lingua e della Letteratura italiana e della Storia e insegna Discipline storiche e letterarie presso scuole statali di istruzione superiore. Presso l’Università L’Orientale di Napoli, si perfeziona nell’insegnamento dell’Italiano come lingua seconda e partecipa a diversi progetti di integrazione culturale e linguistica rivolti a stranieri per conto dell’Università partenopea e di centri di accoglienza per immigrati. Cura, in qualità di esperto esterno, iniziative didattiche riguardanti il fenomeno migratorio presso scuole del salernitano. Laureata in Mediazione e interpretariato linguistico in inglese e spagnolo.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia