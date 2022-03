Oggi “Mi illumino di meno”

La Cooperativa Sociale “Fili d’erba” aderisce all’evento “Mi illumino di meno”, organizzato per oggi da Catepillar e Rai Radio 2 per il Sociale. La giornata sarà dedicata al risparmio energetico ed agli stili di vita sostenibili. I Centri gestiti dalla Cooperativa “Fili d’erba”, per celebrare l’iniziativa, organizzano una serie di iniziative tra cui le principali: -presso il centro per l’integrazione sociale Insieme verso il Futuro saranno svolti laboratori a tema; presso il centro polifunzionale semiresidenziale La Luna di Carta si spegneranno tutti i dispositivi elettronici e saranno piantati dei semini per l’orto “di casa”; il centro diurno polifunzionale semiresidenziale Ippocampo dedicherà l’intera settimana al tema in oggetto con materiale audiovisivo. Inoltre gli operatori, insieme agli utenti, si impegneranno a trascorrere mezz’ora della giornata in strada per ovviare all’accensione della corrente elettrica; il centro diurno polifunzionale semiresidenziale Anthos realizzerà un’attività di promozione ecologica in uno dei giardini del quartiere; il centro diurno polifunzionale semiresidenziale La Casa di Hansel e Gretel si cimenterà in uno sketch teatrale elaborato dagli utenti e operatori del servizio; il centro polifunzionale Il Girasole pianterà un’aiuola dedicata ed un seme di girasole all’ora del tramonto;

