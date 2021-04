Oggi l’approvazione del bilancio dell’ordine dei medici di Salerno

di Monica De Santis

“Domani mattina terremo l’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio dell’ordine dei medici di Salerno”. Ad annunciarlo il presidente Giovanni D’Angelo che spiega che… “Quest’anno abbiamo dovuto organizzare quest’assemblea per la fine di aprile perchè non siamo riusciti ad ottenere un ulteriore invio come lo scorso anno, quando l’assemblea per il bilancio è stata rinviata al mese di dicembre. Dunque domani faremo la presentazione del bilancio definitivo del 2020 e preventivo del 2021. Sarà una giornata particolare, perché rappresenta l’inizio del nuovo quadriennio, che si concluderà nel 2024. È l’approvazione di bilancio particolare – spiega ancora il presidente GiovanniD’Angelo – che avrà delle sottolineature diverse anche, in ambito economico. Perchè in quest’ultimo anno, a causa della pandemia, abbiamo risparmiato in termini economici, non potendo organizzare manifestazioni formative in presenza, dunque non abbiamo avuto spese di fitto di locali e catering. E questo risparmio ci consente ora di avere più liquidità che possiamo ovviamente utilizzare in un futuro prossimo per iniziative di importante interesse”. L’assemblea per l’approvazione del bilancio, si terrà presso il Saint Joseph Resort di via Salvatore Allende 66. “Come ho detto è un appuntamento importante per la continuità amministrativa e gestionale dell’Ordine – ricorda Giovanni D’Angelo – La presenza dei colleghi è opportuna e gradita perché l’Assemblea diventi anche un momento significativo di comunione e condivisione della politica sanitaria del nostro Ente, organo sussidiario del Ministero della Salute”. La premiazione dei medici e odontoiatri con 40, 50 e 60 anni di laurea, che tradizionalmente si svolge nel giorno dell’assemblea annuale, per ragioni di sicurezza sanitaria, è prevista invece nel mese di settembre, emergenza sanitaria permettendo. L’Assemblea Ordinaria Annuale degli iscritti all’Ordine è indetta ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, vista la legge n. 409 del 24 luglio 1985, con il seguente Ordine del giorno: relazione del Consigliere Tesoriere; relazione del Presidente dei Revisori dei Conti; approvazione del Conto Consuntivo 2020; approvazione del Bilancio di Previsione 2021; relazione del Presidente. Verranno adottate le misure di distanziamento interpersonale, nonché le modalità previste dalla normativa vigente nazionale e regionale. Gli iscritti non potranno essere accompagnati da familiari, fatto salvo che non siano affetti da patologie che richiedano assistenza. Tutti dovranno essere muniti di mascherine e ottemperare alle disposizioni di sanificazione e controllo della temperatura. Se ci si troverà in zona rossa sarà obbligatorio munirsi di autocertificazione per gli spostamenti. È richiesta la conferma di partecipazione da inviare all’indirizzo email protocollo@ordinemedicisalerno.it, per favorire l’accoglienza e l’adozione delle misure preventive di contenimento da contagio da COVID19, secondo le disposizioni vigenti. I documenti afferenti il bilancio sono visionabili dal sito dell’Ordine: https://www.ordinemedicisalerno.it

