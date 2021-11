Oggi la VI° edizione del Premio Las Mariposas

La VI° edizione del Premio Las Mariposas si svolgerà oggi dalle ore 10, presso il Teatro Ghirelli di Salerno. Il Premio viene promosso ed organizzato dall’Associazione italo-dominicana Paifa-www.associazionepaifa.com, con sede a Salerno, che lavora da anni per l’integrazione e la condivisione della cultura della Repubblica Dominicana con quella italiana valorizzando l’operato, in particolare delle donne dominicane immigrate, con progetti sociali e culturali. Il Premio Las Mariposas nasce per ricordare il sacrificio delle tre sorelle Mirabal, denominate le Las Mariposas-Le Farfalle che il 25 novembre 1960 furono trucidate a Santo Domingo dal tiranno Rafael Leonida Trujillo. Da allora il 25 novembre è diventata, con proclamazione da parte dell’ONU, la data in cui si celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Il Premio Las Mariposas è rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie e superiori della Città di Salerno e della Regione Campania coinvolgendoli con la realizzazione di lavori letterari, artistici e audiovisivi in memoria delle sorelle Mirabal. I lavori migliori vengono scelti e premiati da una giuria dedicata.

