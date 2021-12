Oggi la presentazione di Salerno Barocca

Ritorna la grande musica barocca a Salerno, dopo ben 11 anni dall’ ultimo Festival di Musica Antica firmato dall’Associazione Koinè di Carmine Mottola. Ritorna con l’Associazione Culturale Emiolia, che prende il nome dalla figura simbolo del mutamento ritmico, presieduta dal controtenore Pasquale Auricchio, affiancato dal pianista, musicologo, nonché docente del Conservatorio “G.Martucci”, Ernesto Pulignano e dallo scrittore e fotografo Angelo Nairod, che oggi, alle ore 10,30 a Palazzo di Città, ospiti del Sindaco Vincenzo Napoli, presenteranno il cartellone della stagione concertistica 2022 “In cordis cordae”, che ci accompagnerà dal 21 gennaio al 23 dicembre, con un’anteprima il 14 dicembre, unitamente a quello, ancora work in progress, della prima edizione del festival“Salerno Barocca, che si svolgerà nel maggio prossimo, alla quale si affiancheranno eventi letterari ed esposizioni di arte contemporanea e fotografia, curati dallo scrittore e fotografo Angelo Nairod. La stagione concertistica “In cordis cordae”, in collaborazione con il Touring club di Salerno, l’Arcidiocesi salernitana e col patrocinio morale del Comune di Salerno, consisterà in ben undici appuntamenti, che avranno cadenza mensile.

