Oggi al palasport di Pellezzano l’addio a Nicholas e Ilaria

Troppo gravi traumi interni e le ferite riportate da Nicolas Galluzzi e da Ilaria Bove in quel maledetto schianto avvenuto la sera di capodanno su via Carlo De Iuliis nel comune di Pellezzano. È durata alcune ore l’autopsia sui corpi del diciottenne della quindicenne morti a seguito di un incidente stradale che li ha visti coinvolti. Il conferimento dell’incarico al medico legale da parte del magistrato presso il Tribunale dei Minori è avvenuto nella tarda mattinata di ieri alla presenza degli avvocati Cecchino Cacciatore (per la famiglia Galluzzi), Agostino De Caro (per la famiglia Bove) e Ciro Del Grosso (per la famiglia della ragazzina che è stata testimone dell’incidente che era a bordo del ciclomotore con un altro minore attualmente iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale colposo). I periti che hanno effettuato l’esame autoptico tra 90 giorni consegneranno ai magistrati risultati dell’esame. Sono due le inchieste aperte una da parte della procura presso il tribunale per i minori ed una contro ignoti presso la Procura del tribunale ordinario; nel tardo pomeriggio di ieri, le salme dei due fidanzati sono state liberate restituiti alle famiglie. Questo pomeriggio alle ore 18:30, nel palazzetto dello sport, del comune di Pellezzano, l’addio ai due ragazzi. Le famiglie, su consiglio del sindaco di Pellezzano Francesco Morra, che ha proclamato il lutto cittadino e ha collaborato con loro per trovare una soluzione che garantisca anche di evitare assembramenti, hanno scelto di effettuare i funerali in maniera congiunta: sarà Don Biagio napoletano a celebrare la messa. Intanto proseguono le indagini da parte delle due procure. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate sembra che ai ciclomotori con a bordo Le due coppie di ragazzi non siano mai entrati in collisione. Nicolas dopo aver perso il controllo del suo Beverly 250 è finito fuori strada. La ragazza sarebbe stata sbalzata al suolo mentre Nicolas si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione. Inutili riveleranno i soccorsi giunti in pochi minuti più tardi. Al vaglio della magistratura pare di siano anche le condizioni del manto stradale punto un’indagine poliedrica quella che sta conducendo la procura è tesa a far piena luce sulle cause alla base della tragedia che si è consumata la sera del primo dell’anno. Solo nelle prossime settimane si potrà avere un quadro più chiaro della vicenda.

