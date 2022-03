Oddati e Palo invitati dalle commissioni cultura e turismo

di Monica De Santis

Dopo la notizia dell’imminente chiusura del Museo dello Sbarco e Salerno Capitale ieri mattina la consigliera comunale Claudia comunale ha avanzato la richiesta di discuterne in Commissione Consiliare permanente. Già nella giornata di mercoledì la consigliera aveva detto che la questione Museo dello Sbarco sarebbe stata trattata in commissione Annona e Turismo. Ieri mattina, dopo un incontro con la consigliera comunale Antonia Willburger, ex assessore alla cultura del Comune di Salerno, che aveva già allertato il presidente della commissione Ambiente e Cultura ed invitato a partecipare alla prossima seduta il professor Nicola Oddati, si è stabilito di convocare, una Commissione congiunta tra Annona e Turismo-Ambiente e Cultura. Questa commissione si terrà mercoledì 23 marzo. A partecipare, oltre i presidenti di commissione, oltre i consiglieri comunali che fanno parte di queste due commissioni, anche il presidente dell’Associazione Parco Memoria della Campania, il Professore Nicola Oddati, che il direttore del Museo, Professore Antonio Palo. Lo scopo dell’incontro è quello di cercare di trovare strategie condivise che consentano il reperimento dei fondi e delle risorse per assicurare alla città di Salerno il mantenimento in vita di questo fondamentale baluardo di memoria. Partendo, ci auguriamo noi, da un primo piccolo gesto, che faccia realmente capire che si vuole tutelare e difendere il Museo Dello Sbarco e di Salerno Capitale, ovvero l’inserimento nella pagina istituzione del Comune di Salerno del Museo, che è l’unico a non essere citato tra i musei da visitare.

