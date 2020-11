Occupati i posti letto attivi in area covid

Una fotografia della realtà del Vallo di Diano dal punto di vista di contagi da Coronavirus e situazione ospedaliera mette in evidenza come il territorio debba fare i conti con l’aumento delle persone positive al virus e con una situazione sanitaria davvero delicata ed operatori sanitari oberati di lavoro. Dei 4 posti letto attivi ora, su 10 previsti (di cui 6 in via di attivazione), nell’area covid dell’ospedale Curto tutti sono occupati con due persone in terapia intensiva, intubate. Nel nosocomio l’area covid, diretta dal dottore Domenico Rubino, vista la necessità di cure ospedaliere di alcuni cittadini del Vallo di Diano è stata attivata in parte e con tempi anticipati. La situazione degli ospedali salernitani non è delle migliori.

