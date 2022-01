Occasioni di lavoro nella ProLoco e al Ministero

Sono disponibili 2 posti per i volonatri del Servizio Civile a Salerno per il Progetto Longobardi, Normanni, testimonianze storico-monumentali presso la Pro Loco Salerno Città Visibile. I progetti inerenti il Servizio Civile Universale sono parte di un più ampio programma di intervento che risponde ad uno o più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riguarda uno specifico ambito di azione individuato tra quelli indicati nel Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale. Le due unità assegnate alla Pro Loco Salerno Città Visibile Aps, saranno impiegate nello svolgimento del Progetto ”Longobardi, Normanni: testimonianze storico-monumentali”, che si ricollega idealmente alla storia del Principato dell’Opulenta Salernum e della Scuola Medica Salernitana, al fine di tutelare i beni legati a questa specifica realtà. Gli assegnatari impegnati nel progetto ”Longobardi, Normanni, testimonianze storico-monumentali” nel settore del Patrimonio Artistico e Culturale, devono essere in possesso del titolo di studio minimo di diploma di maturità ottenuto a conclusione del ciclo quinquennale dalla scuola secondaria di secondo grado. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14,00 di mercoledì 26 gennaio 2022. Per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che diretto proprio ai ragazzi, saprà orientarli e aiutarli a compiere la scelta migliore. E 434 posti di lavoro sono disponibili anche per diplomati, al Ministero della cultura con un concorso pubblica per lavorare nei Beni Culturali. Le candidature deve essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://www.ripam.cloud.Nello specifico i posti messi a concorso sono: numero 334 posti di assistente amministrativo Area Seconda F2 e numero 100 posti di assistente informatico Area Seconda F2. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per le ore 14.00 del 7 febbraio 2022

