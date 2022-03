Nuovo vertice in Prefettura

Nuova riunione nella giornata di ieri presso la Prefettura di Salerno per cercare di stabilire una rete di comunicazione efficace per evitare l’arrivo sul territorio salernitano di altri pullman di profughi che non vengono poi censiti e sottoposti a screening sanitario. Al tavolo il Prefetto, il Questore, il comandante della Polizia municipale, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza e rappresentanti del Comune di Salerno. Scopo dell’incontro istituire l’Unità di Crisi per l’emergenza Ucraina.

