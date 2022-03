Nuovo traguardo per Valentina Galdi, la giovane regista salernitana è di recente tra i vincitori del premio Vincenzo Crocitti: il suo cortometraggio, Memorie Sbiadite, in onda su Odeon Tv, durante lo show chiamato “The News Odeon Show” condotto da Simone Ripa e Roberta Salvagnini. Il corto vede protagonisti giovani attori del panorama salernitano, un genere drammatico particolarmente apprezzato in quanto reinterpreta la follia come parte integrante del proprio essere e non come “malattia” (nel corto le allucinazioni del protagonista derivano da una vita passata e non scompaiono in seguito dell’assunzione di farmaci). Il cortometraggio è scelto e promosso dal direttore del Premio Vincenzo Crocitti International, Francesco Fiumarella, conquistando un ambito riconoscimento come regista e sceneggiatrice esordiente. La storia: Vito, un ragazzo sulla trentina, è da tempo sotto terapia per apparenti disturbi mentali: sente continuamente una voce e ha allucinazioni visive ad essa correlate. Fiducioso del buon esito della cura, il ragazzo decide di tornare nella stanza dove tutto sembra essere cominciato, ma quando rivede una vecchia foto la voce torna prepotentemente nella sua testa. Resosi conto dell’inutilità̀ dei farmaci, Vito acquisisce una nuova consapevolezza di sé che decide di esternare al suo migliore amico, affermando con convinzione che ciò̀ agli altri appare folle non è altro che parte integrante della sua vita…o quanto meno del suo passato.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia