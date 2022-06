Nuovo successo per il “Della Corte – Vanvitelli”

di Monica De Santis

L’Istituto “Della Corte-Vanvitelli” di Cava dei Tirreni, si classifica secondo al progetto nazionale “Diamo la precedenza alla sicurezza” sulla prevenzione degli incidenti stradali nelle scuole italiane. Al primo posto l’Istituto “Carducci-Volta-Pacinotti” di Piombino (LI) è il vincitore del progetto. Gli studenti delle scuole che hanno partecipato al progetto hanno realizzato dei cortometraggio che illustrano il dramma degli incidenti stradali, le cause, gli effetti e come prevenirli. All’Istituto metelliano che come detto è arrivato secondo, è andato come premio 5 patenti AM gratuite da devolvere agli studenti delle classi premiate per l’anno scolastico 2021-22. Il loro video, interamente di animazione grafica, si concentra sulle principali cause degli incidenti stradali e sul mancato rispetto delle norme di sicurezza. Tra la giuria, professionisti negli ambiti specifici della comunicazione e del video, tra cui Paolo Brambilla, Consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e Presidente di Giuria; Francesca Lovatelli Caetani, giornalista, scrittrice ed esperta di comunicazione; Luca Carcano, CEO della Recarcano Srl, esperto di videomaking, montaggio, regia e diffusione per Mediaset, Infinity, e Sky; Paolo Mazzanti, giornalista e direttore editoriale dell’Agenzia di Stampa Nazionale AskaNews; e Camilla Giannelli, proprietaria e socia unica dello studio di Web Art Direction Camileonte. Il progetto, realizzato insieme alla Polizia Locale e al Dipartimento di Prevenzione, Polizia Stradale, Associazione Vittime della strada e con il sostegno dell’atleta paralimpica Giusy Versace, ha coinvolto 6 scuole distribuite su tutto il territorio italiano e decine di studenti in 5 regioni italiane, con l’obiettivo di creare una cultura della sicurezza stradale, mediante l’educazione scolastica, per diventare utenti della strada più sicuri e consapevoli e tutelare la propria e altrui salute. “Diamo la precedenza alla sicurezza” Progetto di formazione scolastica sulla sicurezza stradale presentato dall’Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina (LT) e promosso dal Ministero dell’Istruzione. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Polizia Locale e il Dipartimento di Prevenzione e con il sostegno e la testimonianza dell’atleta paralimpica Giusy Versace; i relatori sono il Dott. Pietro Gammardella e la dott.ssa Silvia Iacovacci. Le scuole coinvolte sono: IIS “Vittorio Veneto Salvemini” (LT), IIS “Della Corte-Vanvitelli” Cava dei Tirreni (SA), IIS “G. Filangieri” Cava dei Tirreni (SA), IIS “A. Volta” Nicosia (EN), CPIA Morbegno (SO), IIS “Carducci-Volta-Pacinotti” Piombino (LI).

