Nuovo positivo a Nocera Inferiore, Sindaco chiede responsabilità ai cittadini

Nuova caso di positività da Coronavirus a Nocera Inferiore. A comunicarlo direttamente al Sindaco Manlio Torquato è l’ASL. Il primo cittadino in tarda serata ha diramato una nota con alcune raccomandazioni alla cittadinanza: “Sebbene la situazione sia del tutto controllata e non desti alcun allarme ritengo nuovamente doveroso invitare come fatto di recente alla prudenza massima tutti”.

“Per evitare chiusure che sarebbero devastanti ma ancor più il rischio della ripresa del contagio siamo prudenti: mascherina nei luoghi chiusi e distanziamento all’aperto. Igiene delle mani costante senza portale alla bocca o agli occhi. Dobbiamo saper convivere e tenere sotto controllo la situazione”.

“In questo senso, rammento a tutti le ordinanze regionali che limitano l’apertura dei locali tipo bar fino alle 01 di notte o alle 02 nei fine settimana. Abbiamo chiesto alle Forze dell’ordine e alla Prefettura di supportare i necessari controlli in città. Senza allarmismo inutile ma con un po’ di impegno e serietà da parte di tutti”.

