Nuovo indirizzo di studo all’Istituto Nautico, conduzione del mezzo aereo

di Monica De Santis

Cresce l’offerta formativa dell’Istituto Nautico “Giovanni XXIII” di Salerno, che con delibera regionale n. 571 dello scorso 7 dicembre ha ottenuto la concessione dell’attivazione di una nuova opzione dell’indirizzo tecnico “trasporti e logistica”. Si tratta di conduzione del mezzo aereo. Questa concessione consentira all’istituto salernitano di aggiungere tra le discipline professionalizzanti e d’indirizzo del nuovo percorso didattico e formativo, materie come navigazione aerea, controllo del traffico aereo, meteorologia aeronautica, elettroradartecnica, struttura e conduzione del mezzo aereo, meccanica e macchine, diritto aeronautico. Il profilo del diplomato nella nuova opzione si inserisce a pieno titolo nel settore logistico aeroportuale, andando quindi a completare il quadro delle competenze richieste dal mercato e offerte dalla nostra scuola. Per la dirigente scolastica, professoressa Daniela Novi, “la scelta di attivare il nuovo percorso ha l’obiettivo di fornire nuova forza lavoro al sistema aeroportuale campano che, nei prossimi anni, vedrà l’apertura del nuovo aeroporto di Pontecagnano. Ragazzi e ragazze che, al terzo anno, sceglieranno l’opzione conduzione del mezzo aereo acquisiranno conoscenze e competenze utili a lavorare come operatori aeroportuali presso quello o altri aeroporti, e potranno impiegarsi nelle compagnie aeree o come controllori di volo e meteorologi. Oppure potranno iniziare il percorso per ottenere il brevetto di pilota civile, o ancora concorrere per accedere all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, diventando quindi piloti militari e ingegneri, forti di un bagaglio culturale ricco e solido, maturato sui banchi di scuola, nel corso delle numerose attività laboratoriali e nelle diverse esperienze presso aziende e enti che appartengono al settore dell’aviazione e che stiamo già contattatando per stringere accordi di collaborazione”.

