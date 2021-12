Nuovo furto ai danni di un’attività commerciale, rubati tavoli e sedie alla libreria “LibraMente”

di Monica De Santis

“Faccio i salti mortali per fare qualcosa di bello, nuovo, che possa arricchire me stessa e gli altri. Ma venire ad aprire la libreria stamattina e scoprire che qualcuno ha rubato i tavolini che utilizzo nel cortile della libreria mi fa davvero passare la voglia di fare tutto. Mi avete distrutto la vetrina, avete rubato lavagne, strappate di continuo ogni locandina che affiggo, ora vi prendete anche la briga di saltare il cancello e rubare i tavoli… vabbè, ora sono arrabbiata!” Questo breve messaggio è stato postato ieri mattina sulla pagina Facebook della libreria “LibraMente” di via Paolo Volpe a Salerno. A scriverlo è stata la proprietaria, che al momento dell’apertura della sua attività, ha dovuto purtroppo constatare il furto subito. Ignoti, si sono introdotti nell’atrio esterno dell’attività commerciale ed hanno portato via tavolini e sedie che i titolari ogni sera lasciavano fuori, certi che nessuno avesse mai compiuto un gesto simile. Ed invece, hanno scavalcato il cancello che era rigorosamente chiuso ed hanno portato via gli arredi esterni. A compiere il furto, sicuramente almeno due persone, una che si deve essere introdotta all’interno dell’atrio del negozio ed una rimasta fuori per prendere la refurtiva che veniva passata al di sopra del cancello d’ingresso. Quello che è accaduto alla libreria di via Volpe è l’ennesimo furto che si registra negli ultimi giorni nella città ai danni delle attività commerciali. Segnale questo di un crescendo della microcriminalità e dell’urgenza di mettere su un piano di controllo più efficiente.

