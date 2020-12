Nuovo focolaio Covid al Campolongo Hospital Registrati circa 20 contagi tra il personale in servizio

Nuovo focolaio Covid al Campolongo Hospital ad Eboli. Il tutto sarebbe scoppiato a seguito del ricovero di un paziente proveniente dal San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Alla fine le persone contagiate sono state ben venti. L’uomo è arrivato con tampone negativo per fare riabilitazione, come da prassi è stato effettuato un sierologico ed un nuovo tampone, in attesa del quale il paziente è rimasto in isolamento. Tampone risultato ancora una volta negativo.

